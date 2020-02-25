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Остался дома один: в Ростовской области при пожаре погиб двухлетний мальчик

Остался дома один: в Ростовской области при пожаре погиб двухлетний мальчик
Маленький ребёнок погиб в результате пожара в Неклиновском районе Ростовской области. Ужасный случай произошёл в хуторе Мержаново вечером 26 февраля.

В пожарную часть около 17:30 поступило сообщение о том, что начался пожар в доме № 3 в переулке 9-м Комсомольском. Соседи сами бросились на помощь жильцам и смогли потушить пламя до приезда спасателей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь горения составила четыре квадратных метра. Огнеборцы обнаружили на место ЧП тело ребёнка. Двухлетний мальчик остался дома один и, решив поиграть, устроил пожар. Малыш отравился продуктами горения и скончался на месте.

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