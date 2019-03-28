При пожаре в частном доме в Таганроге погиб молодой мужчина
В Таганроге в результате пожара погиб местный житель. Возгорание произошло 1 апреля около 6 часов утра.
Частный дом загорелся в переулке Антона Глушко. Дым заметили очевидцы и вызвали пожарных. Прибывшим спасателям понадобилось несколько минут, чтобы ликвидировать возгорание.
- Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Во время тушения в доме было обнаружено тело мужчины.
Погибшим оказался 35-летний мужчина. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.