При пожаре в частном доме в Таганроге погиб молодой мужчина



В Таганроге в результате пожара погиб местный житель. Возгорание произошло 1 апреля около 6 часов утра.



Частный дом загорелся в переулке Антона Глушко. Дым заметили очевидцы и вызвали пожарных. Прибывшим спасателям понадобилось несколько минут, чтобы ликвидировать возгорание.

- Площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Во время тушения в доме было обнаружено тело мужчины.



Погибшим оказался 35-летний мужчина. Причиной смерти стало отравление угарным газом.



К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.