Установлена причина взрыва газа в жилом доме в Азове



Установлена причина взрыва в Азове. Ситуацию прокомментировали в компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».



Как выяснилось, ЧП случилось из-за утечки. Утром 22 февраля специалисты получили сообщение о том, что в доме № 108/84 в переулке Павлова стоит запах газа. На место прибыла оперативная бригада.



- Специалисты установили наличие утечки газа, - добавили в компании. – Они приостановили газоснабжение дома.



После отключения газа в квартире на третьем этаже произошёл взрыв. На месте работают две аварийные бригады. Спасатели в количестве 79 человек устраняют последствия ЧП.



Напомним, в результате происшествия погибли два человека. Одна женщина получила травмы и в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.