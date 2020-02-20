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Установлена причина взрыва газа в жилом доме в Азове

Установлена причина взрыва газа в жилом доме в Азове
Установлена причина взрыва в Азове. Ситуацию прокомментировали в компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Как выяснилось, ЧП случилось из-за утечки. Утром 22 февраля специалисты получили сообщение о том, что в доме № 108/84 в переулке Павлова стоит запах газа. На место прибыла оперативная бригада.

- Специалисты установили наличие утечки газа, - добавили в компании. – Они приостановили газоснабжение дома.

После отключения газа в квартире на третьем этаже произошёл взрыв. На месте работают две аварийные бригады. Спасатели в количестве 79 человек устраняют последствия ЧП.

Напомним, в результате происшествия погибли два человека. Одна женщина получила травмы и в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.

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