В Азове в 10 квартирах дома, где произошёл взрыв, восстановлено газоснабжение



В 10 квартирах трёхэтажки в Азове, где произошёл взрыв бытового газа, восстановлено водоснабжение. Об этом сообщили в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 26 февраля.

- В третьем подъезде дома без газоснабжения остаются три квартиры, - рассказали в компании. - Повторный пуск газа планируется осуществить сегодня после реконструкции внутриквартирного газопровода и замены приборов учета газа.



Ранее в городском управлении ГО и ЧС сообщили, что 26 февраля жильцы смогут вернуться в свои квартиры. После исследования конструкций здания эксперты пришли к выводу, что дом подлежит восстановлению. Разумеется, речь не идёт о двух квартирах, находившихся в эпицентре взрыва.



Напомним, ЧП произошло утром 22 февраля в трехэтажном доме № 84/108 в переулке Павлова. Из-за утечки газа произошёл взрыв, за которым последовало возгорание. В результате происшествия погибли 69-летний мужчина и 91-летняя женщина. Кроме того, пострадала 68-летняя жительница.



Порядка 70 человек были эвакуированы и направлены в пункт временного размещения.