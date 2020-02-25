В одном из подъездов дома в Азове, где произошёл взрыв, восстановили газоснабжение



Газоснабжение восстановили в одной части дома в Азове, где произошёл взрыв. Подача началась 27 февраля во всех квартирах третьего подъезда в доме № 108/84 в переулке Павлова.



В ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили, что во втором подъезде провели повторный пуск газа во всех квартирах. Пока его подачу не восстановили в 13 квартирах той части дома, где произошло ЧП. Сотрудников службы допустят туда только после разрешения комиссии по ЧС.



Трагедия произошла в Азове 22 февраля. Из-за взрыва бытового газа погибли два пенсионера, одна женщина пострадала и сейчас в тяжёлом состоянии находится в БСМП Ростова-на-Дону.