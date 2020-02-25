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В одном из подъездов дома в Азове, где произошёл взрыв, восстановили газоснабжение

В одном из подъездов дома в Азове, где произошёл взрыв, восстановили газоснабжение
Газоснабжение восстановили в одной части дома в Азове, где произошёл взрыв. Подача началась 27 февраля во всех квартирах третьего подъезда в доме № 108/84 в переулке Павлова.

В ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили, что во втором подъезде провели повторный пуск газа во всех квартирах. Пока его подачу не восстановили в 13 квартирах той части дома, где произошло ЧП. Сотрудников службы допустят туда только после разрешения комиссии по ЧС.

Трагедия произошла в Азове 22 февраля. Из-за взрыва бытового газа погибли два пенсионера, одна женщина пострадала и сейчас в тяжёлом состоянии находится в БСМП Ростова-на-Дону.

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