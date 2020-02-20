Прокуратура начала проверку по факту взрыва в Азове



По факту взрыва газа в жилом доме в Азове прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте ЧП.



Происшествие случилось утром 22 февраля в переулке Павлова. Взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже. Сразу после этого начался пожар, на тушение которого ушло примерно полтора часа.



- На место выехал Азовский межрайонный прокурор Аслан Джиоев, - прокомментировали в надзорном ведомстве. – Прокуратурой организована проверка.



В результате взрыва скончались два человека. 68-летняя женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. По факту гибели людей возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура взяла его на контроль.



Причиной взрыва стала утечка газа.