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Прокуратура начала проверку по факту взрыва в Азове

Прокуратура начала проверку по факту взрыва в Азове
По факту взрыва газа в жилом доме в Азове прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства работают на месте ЧП.

Происшествие случилось утром 22 февраля в переулке Павлова. Взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже. Сразу после этого начался пожар, на тушение которого ушло примерно полтора часа.

- На место выехал Азовский межрайонный прокурор Аслан Джиоев, - прокомментировали в надзорном ведомстве. – Прокуратурой организована проверка.

В результате взрыва скончались два человека. 68-летняя женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. По факту гибели людей возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура взяла его на контроль.

Причиной взрыва стала утечка газа.

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