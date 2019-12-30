Стала известна личность погибшей в ДТП на трассе Сальск - Яшалта девушки



Молодая мама погибла на трассе Сальск - Яшалта в ДТП с двумя легковушками. Авария случилась утром 8 января на 7-м километре автодороги.



По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулём «ВАЗ-21099» на «встречке» врезался в «Дэу Матиз», за рулем которого была 26-летняя девушка. В результате столкновения оба водителя погибли на месте. От силы удара машины не подлежат восстановлению.



Погибшей оказалась молодая мама из поселка Прогресс. У Виктории Б. остались две маленькие дочки, 5 и 6 лет.