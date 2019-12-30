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На трассе Сальск - Яшалта в ДТП погибли два водителя

На трассе Сальск - Яшалта в ДТП погибли два водителя
Оба водителя скончались в результате ДТП с двумя легковушками. Авария случилась утром 8 января на трассе Сальск - Яшалта.

По предварительной информации, на 7-м километре автодороги 35-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там он врезался в «Дэу Матиз» под управлением 26-летней девушки.

- В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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