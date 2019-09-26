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Стала известна личность девушки, погибшей в результате аварии с участием «ГАЗели» в Волгодонске

Стала известна личность девушки, погибшей в результате аварии с участием «ГАЗели» в Волгодонске
Стала известна личность девушки, погибшей в результате аварии с участием «ГАЗели» в Волгодонске. Информацию об этом передает DonDay Волгодонск.

Как сообщает издание, в массовом ДТП погибла 28-летняя Светлана Маркина. Когда спасатели достали девушку из поврежденного авто, она еще была жива. Ее доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, в медучреждении пострадавшая скончалась. Известно, что у погибшей осталась дочь.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 сентября на улице Морской. На автодороге столкнулись «Мазда» и «ГАЗель». Удар был такой силы, что иномарку отбросило на «Хендай Акцент», в котором находились 31-летний водитель и 28-летняя пассажирка Светлана. Мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

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