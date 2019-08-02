Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стала известна личность пассажирки такси, погибшей при ДТП в Ростовской области

Стала известна личность пассажирки такси, погибшей при ДТП в Ростовской области
Стала известна личность женщины, погибшей в аварии на трассе в Ростовской области. С момента смерти Елены З. прошло 40 дней.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский. Около 4 часов утра 37-летний водитель такси «Рено Логан» вылетел на встречную полосу. Он врезался в «Опель Омега», за рулем которого был 37-летний мужчина. Затем такси столкнулось с «Рено Сандеро» под управлением 25-летнего парня.

В результате аварии водитель «Логана» погиб на месте. Травмы получили его два пассажира и водитель «Опеля». Медики доставили их в больницу. Позже стало известно, что пассажирка такси, Елена З., скончалась. Она не дожила трёх суток до своего дня рождения. Родители, сестра и муж вспоминают ее добрыми словами и говорят, что она была весёлым и добрым человеком.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.