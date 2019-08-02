Стала известна личность пассажирки такси, погибшей при ДТП в Ростовской области



Стала известна личность женщины, погибшей в аварии на трассе в Ростовской области. С момента смерти Елены З. прошло 40 дней.



Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский. Около 4 часов утра 37-летний водитель такси «Рено Логан» вылетел на встречную полосу. Он врезался в «Опель Омега», за рулем которого был 37-летний мужчина. Затем такси столкнулось с «Рено Сандеро» под управлением 25-летнего парня.



В результате аварии водитель «Логана» погиб на месте. Травмы получили его два пассажира и водитель «Опеля». Медики доставили их в больницу. Позже стало известно, что пассажирка такси, Елена З., скончалась. Она не дожила трёх суток до своего дня рождения. Родители, сестра и муж вспоминают ее добрыми словами и говорят, что она была весёлым и добрым человеком.