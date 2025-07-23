Фото: Ростов ру

Шесть БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Информацию сообщили в Минобороны.Силы ПВО работали в период с 21:00 до 23:40 22 июля. Всего за это время над страной уничтожен 51 БПЛА.Отметим, что в донском регионе объявлена опасность по беспилотникам.