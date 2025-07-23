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Шесть БПЛА уничтожили над Ростовской областью

Шесть БПЛА уничтожили над Ростовской областью
Шесть БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Информацию сообщили в Минобороны.

Силы ПВО работали в период с 21:00 до 23:40 22 июля. Всего за это время над страной уничтожен 51 БПЛА.

Отметим, что в донском регионе объявлена опасность по беспилотникам.
Фото: Ростов ру
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