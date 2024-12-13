В Ростовской области из-за непогоды произошла жуткая авария

Фото: соцсети

На трассе «Ростов-Таганрог» произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Вечером 13 декабря, неподалеку от Синявского поселения, столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы сделали снимки с места событий и опубликовали их в социальных сетях.В результате неблагоприятных условий две иномарки столкнулись на трассе «Ростов-Таганрог». Судя по видео, после сильного удара одна из машин отбросило на обочину, в то время как другая перегородила проезжую часть.На фотографиях отчетливо видно, что оба автомобиля получили значительные повреждения. У одной иномарки отсутствует бампер, а боковые и задние части сильно смяты — она выглядела как металлолом. Вторая машина также была повреждена: передняя часть разрушена, бампер оторван, а капот помят.По информации на данный момент, нет данных о пострадавших, и официальных сообщений от служб пока не поступало.Из-за инцидента образовалась трехкилометровая пробка, так как одна из машин полностью перегородила встречную полосу, затор протянулся от Синявского до хутора Пятихатки.