На трассе в Ростовской области столкнулись бензовоз и легковушка

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение между бензовозом и легковым автомобилем. Свидетели инцидента выложили видео в социальных сетях.ДТП случилось утром 17 января в Красносулинском районе, недалеко от поселка Горного. Судя по записям очевидцев, легковое авто получило серьезные механические повреждения. Передняя часть машины выглядит так, будто её сильно смяли.Вероятнее всего, столкновение произошло на фоне неблагоприятных погодных условий на дороге, поскольку в Красносулинском районе идет мокрый снег.По данным источника, на месте аварии уже начинает формироваться автомобильная пробка. Как уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате аварии никто не пострадал.