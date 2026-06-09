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На Дону за сутки 8 июня в водоемах утонули двое мужчин

На Дону за сутки 8 июня в водоемах утонули двое мужчин

На Дону за сутки 8 июня в водоемах утонули двое мужчин. Об этом информирует Главное управление МЧС по Ростовской области.

Один из инцидентов произошёл в Семикаракорском районе, где в реке Сусат было обнаружено тело 46-летнего мужчины. По словам очевидца, мужчина нырнул в воду с рыболовного мостика и обратно уже не вынырнул. Спасатели из Семикаракорского района извлекли тело из реки.

Второй случай зафиксирован в Константиновском районе. В хуторе Ведерников в реке Дон утонул 63-летний мужчина. Он купался в неположенном месте, не предназначенном для купания. Мужчина нырнул в реку и не вынырнул. Очевидцы достали тело из воды.
Фото: DonDay
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