За последние сутки в Ростовской области утонули двое мужчин

Фото: Дондей

В Ростовской области за сутки утонули двое мужчин. Оба происшествия случились 16 июля.В поселке Персиановский 38-летний мужчина отправился поплавать в пруду ДонГАУ. Обратно мужчина уже не вернулся. Его нашли спасатели только утром. Почему у мужчины не получилось вернуться на берег, пока не известно.Вторая трагедия случилась в станице Ольгинской. В запрещенном для купания водоеме утонул 31-летний мужчина. Несмотря на предупредительный знак «Купание запрещено», он все же отправился поплавать. Спустя время спасатели вытащили его тело из озера «Соленый».Как сообщают в ГУ МЧС по региону, с начала лета в области утонули 25 человек.