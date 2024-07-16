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За последние сутки в Ростовской области утонули двое мужчин

За последние сутки в Ростовской области утонули двое мужчин
В Ростовской области за сутки утонули двое мужчин. Оба происшествия случились 16 июля.

В поселке Персиановский 38-летний мужчина отправился поплавать в пруду ДонГАУ. Обратно мужчина уже не вернулся. Его нашли спасатели только утром. Почему у мужчины не получилось вернуться на берег, пока не известно.

Вторая трагедия случилась в станице Ольгинской. В запрещенном для купания водоеме утонул 31-летний мужчина. Несмотря на предупредительный знак «Купание запрещено», он все же отправился поплавать. Спустя время спасатели вытащили его тело из озера «Соленый».

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, с начала лета в области утонули 25 человек.
Фото: Дондей
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