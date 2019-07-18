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Ростовский областной суд оставил под стражей экс-жену члена банды Цапков

Ростовский областной суд оставил под стражей экс-жену члена банды Цапков
Ростовский областной суд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения Наталье Стришней. Об этом 19 июля сообщил ТАСС.

Согласно информации, экс-жена банды Цапков, подозреваемая в вымогательстве, пробудет в СИЗО до 24 августа. Также под стражей будет находится и ее брат, Иван Стришний, задержанный по той же статье.

Напомним, Наталью Стришнюю задержали 30 июня в Ростове. Ее подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у местного предпринимателя-партнера задержанной, когда она руководила фирмой «Славы Кубани».

Сама Стришняя отрицает какую-либо связь с ним и утверждает, что в момент совершения преступления, а это 2010 год, она вовсе не работала на той фирме,

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