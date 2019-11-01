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В Ростове экс-жена члена банды Цапков впала в кому

В Ростове экс-жена члена банды Цапков впала в кому
В Ростове-на-Дону отложили предварительное заседание суда по делу бывшей жены члена банды Цапков. Причиной стало то, что Наталья Стришняя впала в кому. Эту информацию подвердили в Железнодорожном районном суде города.

Слушание отложили до 14 ноября. Пока причины, по которым Стришняя впала в кому, остаются неизвестными.

Напомним, экс-супруга члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза вместе с братом обвиняются в вымогательстве. Их задержали 30 июня в Ростове. По версии следствия, они вымогали крупную сумму денег у партнёра Натальи в то время, когда она руководила фирмой «Слава Кубани». Стришняя отрицает свою вину, заявляя, что в то время уже не работала в компании.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края с 1998-го по 2010 год. На их счету — 19 убийств, включая массовую расправу, жертвами которой стали 12 человек.

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