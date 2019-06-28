Экс-жену члена банды Цапков задержали в Ростове по делу о вымогательстве



Железнодорожный районный суд Ростова задержал бывшую жену члена банды Цапков Наталью Стришюю. Ее подозревают в вымогательстве.



Как сообщает ТАСС, суд назначил бывшей жене члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО Стришняя пробудет как минимум месяц, несмотря на то, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на освобождение под залог.



Стришняя проходит подозреваемой в деле о вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя из Краснодарского края. Якобы в 2010 году кущевский предприниматель совместно со Стришней и ее братом Иваном в офисе агрокомплекса «Слава Кубани» вымогали деньги у этого бизнесмена.



Напомним, банда орудовала в Краснодарском крае с 1998-го по 2010 год. На счету преступников в общей сложности - 19 убийств, самое массовое из которых – 12 человек - произошло в доме кущевского фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года.