Ростовский областной суд сократил арест бывшей жены члена банды Цапков



Ростовский областной суд постановил сократить арест бывшей жены члена банды Цапков Натальи Стришней. Такое решение было принято 9 июля.



Напомним, 30 марта Железнодорожный районный суд оставил Стришнюю под стражей на месяц и 25 суток. В областном суде отменили это постановление, сократив срок ареста до 88 суток. Суд также постановил направить материалы дела в отношении женщины на новое рассмотрение другому судье.



Наталью Стришнюю обвиняют в вымогательстве крупной суммы у местного бизнесмена. По версии следствия, она, ее брат и еще один предприниматель потребовали у потерпевшего 77 миллионов в офисе «Славы Кубани». Стришняя свою вину отрицает.



Известно, что мужем обвиняемой был член банды Цапков. Преступная группировка существовала с 1998 по 2010 годы. На счету ее участников 19 убийств.