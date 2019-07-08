Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский областной суд сократил арест бывшей жены члена банды Цапков

Ростовский областной суд сократил арест бывшей жены члена банды Цапков
Ростовский областной суд постановил сократить арест бывшей жены члена банды Цапков Натальи Стришней. Такое решение было принято 9 июля.

Напомним, 30 марта Железнодорожный районный суд оставил Стришнюю под стражей на месяц и 25 суток. В областном суде отменили это постановление, сократив срок ареста до 88 суток. Суд также постановил направить материалы дела в отношении женщины на новое рассмотрение другому судье.

Наталью Стришнюю обвиняют в вымогательстве крупной суммы у местного бизнесмена. По версии следствия, она, ее брат и еще один предприниматель потребовали у потерпевшего 77 миллионов в офисе «Славы Кубани». Стришняя свою вину отрицает.

Известно, что мужем обвиняемой был член банды Цапков. Преступная группировка существовала с 1998 по 2010 годы. На счету ее участников 19 убийств.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.