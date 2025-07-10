Ростовчанка рассказала, зачем положила труп новорожденного ребенка в морозилку

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История о найденном в мусорном контейнере младенце обрастает новыми подробностями. Ирина Щ. (имя изменено) работает в сфере услуг на Суворовском. После работы она проводила время со своими сыновьями и мужем, встречалась с подругами и ходила по магазинам. Никто не знал, что в это время в её квартире лежал труп ребёнка.По информации источника портала Donday, в 2024 году Ирина родила мёртвого мальчика. Вероятно, её родные не знали о беременности. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, она приняла решение засунуть труп ребёнка в морозильную камеру.Она не стояла на учёте в женской консультации и боялась, что её могут привлечь к ответственности за смерть ребёнка, — сообщил источник. — Поэтому она спрятала тело младенца в морозильную камеру.Младенец пролежал в морозильной камере больше года. Сейчас Ирина находится в полиции и даёт показания. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.