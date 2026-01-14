Режим ЧС ввели в Ростове в границах пострадавшего от атаки БПЛА микрорайна

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС в микрорайоне, пострадавшем от последствий ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Накануне ночью Ростовская область подверглась массированной атаке дронов, которые были успешно перехвачены силами ПВО над территорией десяти муниципалитетов региона. Однако падение обломков в Ростове-на-Дону привело к разрушениям и потребовало введения режима ЧС.- В границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА, введен режим ЧС. В ближайшее время оперативный штаб и комиссия начнут оценку и фиксацию нанесенного ущерба, - заявил Александр Скрябин.Для жителей, чьи дома пострадали в результате инцидента, организован пункт временного размещения с обеспечением питанием.