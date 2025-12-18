Режим ЧС ввели в районах Ростова после ночной атаки беспилотников на город

Фото: Donday

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о введении локального режима чрезвычайной ситуации на территории города после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Напомним, что в ночь на 18 декабря Ростов-на-Дону, Таганрог и Батайск подверглись атаке беспилотников.В донской столице произошло падение обломков БПЛА, в результате чего возник пожар на грузовом судне в порту. Трагедия унесла жизни двух членов экипажа, еще трое получили ранения. Кроме того, повреждения получила строящаяся многоэтажка в Западном жилом массиве, однако жильцы не пострадали.- Впервые при атаке БПЛА в городе погибли люди, – заявил Александр Скрябин на экстренном заседании городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).В связи со сложившейся ситуацией в районах, где зафиксированы последствия падения обломков БПЛА, введен режим чрезвычайной ситуации. Это позволит оперативно организовать работу по ликвидации последствий, оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим.На территории, где введен режим ЧС, будут развернуты оперативные штабы и комиссии по оценке ущерба. В ближайшее время будет организован прием заявлений от граждан, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Кроме того, администрация города совместно с управляющими компаниями проведет экстренные работы по восстановлению и закрытию теплового контура во всех поврежденных жилых помещениях.