В Левенцовке ввели режим ЧС из-за ночной атаки БПЛА

Фото: соцсети Александра Скрябина

В Ростове глава города Александр Скрябин провел внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить меры по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов в Левенцовке.По итогам было принято решение о введении режима ЧС в пострадавшем районе. Создан оперативный штаб для оценки повреждений и проведен поквартирный обход с целью фиксации ущерба.В администрации Советского района уже открыт прием документов для оформления материальной поддержки.Александр Скрябин напомнил о работе горячей линии: +7-988-584-37-96, по которой жители могут получить консультации.После возвращения граждан в свои квартиры временный пункт размещения, расположенный в школе № 115, будет закрыт. Учебное заведение возобновит свою работу в обычном режиме с 3 сентября.Коммунальные службы приступят к уборке территорий возле места происшествия и организуют оперативный прием документов у пострадавших жителей для предоставления выплат.