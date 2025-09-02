Новости
В Левенцовке ввели режим ЧС из-за ночной атаки БПЛА

В Ростове глава города Александр Скрябин провел внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы обсудить меры по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов в Левенцовке.

По итогам было принято решение о введении режима ЧС в пострадавшем районе. Создан оперативный штаб для оценки повреждений и проведен поквартирный обход с целью фиксации ущерба.

В администрации Советского района уже открыт прием документов для оформления материальной поддержки.

Александр Скрябин напомнил о работе горячей линии: +7-988-584-37-96, по которой жители могут получить консультации.

После возвращения граждан в свои квартиры временный пункт размещения, расположенный в школе № 115, будет закрыт. Учебное заведение возобновит свою работу в обычном режиме с 3 сентября.

Коммунальные службы приступят к уборке территорий возле места происшествия и организуют оперативный прием документов у пострадавших жителей для предоставления выплат.
Фото: соцсети Александра Скрябина
