Локальный режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова после атаки БПЛА

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 15 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке дронов. В донской столице, в Железнодорожном районе, падение обломков сбитых БПЛА привело к возгоранию двух автомобилей, припаркованных возле частного дома. Хозяин автомобилей, пытаясь потушить пламя, получил ожоги рук. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. К тому же, на улице Всесоюзной части обломков повредили кровлю частного домовладения.

К 10 утра специалисты-взрывотехники завершили обследование территории. На внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) было принято решение о введении режима локального ЧС для оперативного реагирования и устранения последствий атаки. Власти оценивают ущерб и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
