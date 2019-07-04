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Работая с болгаркой, мужчина в Ростове едва не лишился стопы

Работая с болгаркой, мужчина в Ростове едва не лишился стопы
Мужчина в Ростове оказался на больничной койке после работы с болгаркой. Происшествие случилось около 21 часа 4 июля.

В доме на улице Вавилова 31-летний Максим Л. работал с опасным инструментом. В какой-то момент болгарка изрезала голеностопный сустав мужчины. Как это случилось, пока остаётся загадкой.

Как передаёт DonDay.ru, Максим в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него огромную кровопотерю и резаную рану голеностопного сустава.

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