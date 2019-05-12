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Ростовчанин едва не лишился ног, работая с болгаркой

Ростовчанин едва не лишился ног, работая с болгаркой
Ростовчанин травмировал себя болгаркой. 50-летний мужчина едва не лишился ног.

Несчастный случай произошёл в Ростове 12 мая. Горожанин работал с болгаркой во дворе своего дома на улице Дебальцевской, сообщает DonDay.ru.

В какой-то момент инструмент выскочил из рук мужчины. Диск болгарки сильно разрезал ему ноги. В результате полученной травмы пострадавший потерял много крови. На скорой его доставили в больницу.

Состояние ростовчанина оценивается как тяжёлое.

Известно, что мужчина – бывший военный. Сейчас он находится на пенсии.

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