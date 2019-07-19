В Ростове мужчина оказался на больничной койке, упав со второго этажа собственного дома



Ростовчанин оказался на больничной койке, выпав со второго этажа собственного дома. Происшествие случилось 22 июля в садоводческом товариществе СКВО на улице Ладной.



Как сообщает информационный портал DonDay.ru, во время ремонта 41-летний мужчина не удержался и упал с высоты второго этажа. Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую. В тяжелейшем состоянии его доставили в больницу.



Сейчас ростовчанин проходит лечение в травматологическом отделении.