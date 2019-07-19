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В Ростове мужчина оказался на больничной койке, упав со второго этажа собственного дома

В Ростове мужчина оказался на больничной койке, упав со второго этажа собственного дома
Ростовчанин оказался на больничной койке, выпав со второго этажа собственного дома. Происшествие случилось 22 июля в садоводческом товариществе СКВО на улице Ладной.

Как сообщает информационный портал DonDay.ru, во время ремонта 41-летний мужчина не удержался и упал с высоты второго этажа. Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую. В тяжелейшем состоянии его доставили в больницу.

Сейчас ростовчанин проходит лечение в травматологическом отделении.

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