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Ростовчанин отрезал себе три пальца болгаркой

Ростовчанин отрезал себе три пальца болгаркой
Фото: Medrussia.org
В Ростове мужчина из-за неосторожного обращения с инструментом лишился нескольких пальцев.

Случай произошёл днём 2 февраля на площади 2-й Пятилетки. 35-летний мужчина выполнял работу по дому. Случайно он попал болгаркой по руке, пишет DonDay.ru.

Ростовчанина в состоянии болевого шока экстренно доставили в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти фаланги трёх пальцев, их пришлось ампутировать.

В тяжёлом состоянии мужчина находится в городской больнице.

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