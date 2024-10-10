В Ростовской области образовалась большая пробка из-за ДТП на М-4
Утром 10 октября под городом Шахты в Ростовской области произошло ДТП. Авария парализовала движение по трассе М-4 «Дон» в Октябрьском сельском районе.
По данным на 13:00, протяженность затора в сторону Новочеркасска составляет около семи километров. Машины стоят на участке от поселка Аютинского до поселка Интернационального.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителям, которые не попали в пробку, советуют продумать альтернативные маршруты.