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В Ростовской области образовалась большая пробка из-за ДТП на М-4

В Ростовской области образовалась большая пробка из-за ДТП на М-4
Утром 10 октября под городом Шахты в Ростовской области произошло ДТП. Авария парализовала движение по трассе М-4 «Дон» в Октябрьском сельском районе.

По данным на 13:00, протяженность затора в сторону Новочеркасска составляет около семи километров. Машины стоят на участке от поселка Аютинского до поселка Интернационального.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителям, которые не попали в пробку, советуют продумать альтернативные маршруты.
Фото: Яндекс.Карты
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