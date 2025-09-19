Новости
Пробка в 10 километров из-за ДТП с фурой парализовала движение на М-4 в Ростовской области

На трассе М-4 в Ростовской области образовалась значительная пробка, протяженностью около 10 километров. Согласно информации, полученной от «Яндекс.Карты», движение транспорта осложнено в сторону города Шахты, в частности, на участке с 1028-го по 1019-й километр.

Причиной затора послужило дорожно-транспортное происшествие, случившееся 19 сентября на автомагистрали М-4 "Дон" вблизи аэропорта Платов. В аварии участвовал грузовой автомобиль.

В настоящее время выясняются обстоятельства и детали произошедшего инцидента.
Фото: Яндекс. Карты
