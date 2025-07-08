Фото: ГУ МЧС

На Орской в Ростове площадь крупного пожара увеличилась почти в пять раз. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.По данным ведомства, буквально за час пламя разошлось с 2,2 тысячи квадратных метров до 9,1 тысячи квадратных метров. Причиной тому послужила высокая пожарная нагрузка внутри складов.В связи с этим увеличили количество спасателей на месте ЧП. Для ликвидации пожара привлекаются более 130 человек и 44 единицы техники.Происшествие случилось 8 июля на складе с бытовой техникой.