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На Орской в Ростове площадь крупного пожара увеличилась почти в пять раз

На Орской в Ростове площадь крупного пожара увеличилась почти в пять раз
На Орской в Ростове площадь крупного пожара увеличилась почти в пять раз. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, буквально за час пламя разошлось с 2,2 тысячи квадратных метров до 9,1 тысячи квадратных метров. Причиной тому послужила высокая пожарная нагрузка внутри складов.

В связи с этим увеличили количество спасателей на месте ЧП. Для ликвидации пожара привлекаются более 130 человек и 44 единицы техники.

Происшествие случилось 8 июля на складе с бытовой техникой.
Фото: ГУ МЧС
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