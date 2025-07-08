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Жара в Ростове переплюнула самые жаркие места на планете

Жара в Ростове переплюнула самые жаркие места на планете

Испепеляющая жара, накрывшая Ростов, превзошла даже такие известные своими высокими температурами регионы, как Сахара и знойный Дубай. В донском регионе невыносимый зной не только размягчает асфальт, но и доставляет существенные трудности жителям.

К полудню 8 июля термометры в Ростове-на-Дону показали свыше +38 градусов. В Новочеркасске температура достигла +35 градусов, а в Таганроге – +36 градусов.

Примечательно, что на юге России температурные значения оказались значительно выше, чем в традиционно считающихся наиболее жаркими местах мира. К примеру, в Сахаре в тот же день температура поднялась лишь до +27 градусов, а в Дубае – до +34 градусов. Получается, что за экстремальной жарой теперь необязательно ехать за границу.

Так, в редакцию DonDay жители Зернограда прислали фотографию термометра, демонстрирующего +50 градусов. Выход на улицу стал почти невозможен, а кондиционер не приносит желаемого облегчения.
Фото: Donday
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