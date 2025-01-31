В Шахтах сгорели авто и гараж советника директора водоканала Руфата Алескерова

Фото: КВУ.

В Шахтах Ростовской области сгорело имущество советника водоканала Руфата Алескерова. ЧП случилось ночью 31 января в районе поселка Поповка. Об этом сообщает КВУ.Инцидент произошел на территории частного домовладения Алескерова. Пожар вспыхнул в гараже на участке. Спустя несколько минут уничтожено было также новенькое авто «БМВ».К счастью, на момент пожара Руфат находился дома вместе с семьей. Спасателям удалось потушить огонь до того, как он перекинулся на домовладение.