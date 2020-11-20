Предварительной причиной пожара в доме на Шаумяна в Ростове стал поджог
Предварительной причиной пожара в доходном доме Сариевых в Ростове стал поджог. Об этом стало известно 23 ноября.
Напомним, доходный дом Сариевых загорелся около полуночи 22 ноября. Пламя распространилось на площади 450 квадратных метров. Здание полыхало с такой силой, что ему присвоили третий ранг сложности. К утру с огнем боролись 122 спасателя, а количество задействованной спецтехники с 28 увеличилось до 41 единицы. Около 6:30 пожарные смогли ликвидировать открытое горение, однако потушить пламя полностью пока не удалось.
Предварительной причиной пожара мог стать поджог. Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, причина устанавливается и станет известна не ранее, чем через 20 дней.
- Предварительная причина возгорания - занесение постороннего источника огня извне, - прокомментировали в ведомстве.
В городском управлении ГО и ЧС добавили, что о причине возгорания можно будет говорить после выяснения всех обстоятельств случившегося.
В связи с риском распространения огня на ближайшие дома, жильцов решили эвакуировать. Для обеспечения обогрева эвакуируемых людей на место прибыли два пассажирских автобуса. В настоящее время 26 человек, в числе которых - шесть детей, временно переселены в гостиницу «Европа», а 33 разместились у родственников.
О том, когда жильцы близлежащих зданий смогут вернуться домой, станет известно после определения технического состояния шестиэтажного памятника архитектуры. Однако перед обследованием необходимо полностью ликвидировать огонь.