Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Глава донского региона прокомментировал крупный пожар на Орской в Ростове

Глава донского региона прокомментировал крупный пожар на Орской в Ростове
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал крупный пожар в Ростове-на-Дону на улице Орской. По его словам, спасатели продолжают активно бороться с огнем.

Пожар вспыхнул днем 8 июля и охватил складские помещения и офисное здание, уничтожив более 15 тысяч квадратных метров.

На месте работают 130 спасателей и 46 единиц спецтехники, включая вертолеты.

Юрий Слюсарь отметил, что держит ситуацию под контролем и поблагодарил спасателей за их слаженную и профессиональную работу.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.