Глава донского региона прокомментировал крупный пожар на Орской в Ростове

Фото: Правительство Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал крупный пожар в Ростове-на-Дону на улице Орской. По его словам, спасатели продолжают активно бороться с огнем.Пожар вспыхнул днем 8 июля и охватил складские помещения и офисное здание, уничтожив более 15 тысяч квадратных метров.На месте работают 130 спасателей и 46 единиц спецтехники, включая вертолеты.Юрий Слюсарь отметил, что держит ситуацию под контролем и поблагодарил спасателей за их слаженную и профессиональную работу.