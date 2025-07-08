Пожар на Орской улице заметен с трассы Ростов — Таганрог
Пожар на Орской улице заметен с трассы Ростов — Таганрог. Горожане активно делятся кадрами в соцсетях.
Днем 8 июля вспыхнул пожар в складских помещениях с бытовой техникой и офисном здании. Огонь охватил огромную территорию — 2 200 квадратных метров.
На месте происшествия работают около ста спасателей.
Из разных районов Ростова поднимается густой столб черного дыма. Его видно с проспекта Михаила Нагибина, улицы Нансена и трассы Ростов — Таганрог.