Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону крупный пожар на Орской видно из соседнего города. Жители Батайска поделились с редакцией DonDay фотографиями, сделанными с места происшествия.На снимках можно увидеть огромный столб чёрного дыма, который, по словам очевидцев, виден невооружённым глазом.ЧП произошло 8 июля. В региональном управлении МЧС сообщили о возгорании на складе бытовой техники. Площадь пожара составила 2 200 квадратных метров. С огнём борются более 50 спасателей.К счастью, пострадавших нет.