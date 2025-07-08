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В Ростове-на-Дону крупный пожар на Орской видно из соседнего города

В Ростове-на-Дону крупный пожар на Орской видно из соседнего города
В Ростове-на-Дону крупный пожар на Орской видно из соседнего города. Жители Батайска поделились с редакцией DonDay фотографиями, сделанными с места происшествия.

На снимках можно увидеть огромный столб чёрного дыма, который, по словам очевидцев, виден невооружённым глазом.

ЧП произошло 8 июля. В региональном управлении МЧС сообщили о возгорании на складе бытовой техники. Площадь пожара составила 2 200 квадратных метров. С огнём борются более 50 спасателей.

К счастью, пострадавших нет.
Фото: Дондей
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