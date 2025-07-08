В Ростовской области жители просят убрать заросли амброзии возле жилых домов

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В Сальске Ростовской области жители заметили заросли амброзии во дворах домов. Снимки разместили в соцсетях 8 июля.Заросли сорняка появились на улице Свободы, 302-304. На снимках видно, что буквально вся улица усыпана амброзией. Из-за этого нелегко приходится аллергикам. Они пытаются обходить участок различными путями.- Кто должен отвечать и кого должны оштрафовать?,- пишут пользователи в соцсетях.Напомним, ранее в Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии полыннолистной. Очаг сорняка обнаружили в Матвеево-Курганском районе на площади 88,9 гектаров.