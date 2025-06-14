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Стали известны подробности аварии с завалившейся на бок фурой с черешней под Таганрогом

Стали известны подробности аварии с завалившейся на бок фурой с черешней под Таганрогом

Обнародованы детали дорожного инцидента с грузовиком с черешней, который перевернулся на бок. Информацию предоставили в дорожной полиции Ростовской области.

Инцидент произошел 14 июня около 03:00 на трассе Р-280 «Новороссия». По предварительной информации, 30-летний водитель грузовика «Рено Магнум» с прицепом «Шмитц» потерял контроль над управлением. На высокой скорости большегруз отклонился от курса и столкнулся с отбойником. В результате сильного удара фура опрокинулась на бок, и весь груз высыпался на дорогу.

По данным региональной ГИБДД, в результате ДТП никто не получил травм.
Фото: Госавтоинспекция РО
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