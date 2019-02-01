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В Ростове двухлетний мальчик получил ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком

В Ростове двухлетний мальчик получил ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком
В Ростове-на-Дону маленький мальчик попал в ожоговое отделение, обварившись кипятком. Несчастный случай произошёл 2 февраля около 20 часов.

Как сообщил источник Rostov.ru, в доме на улице 12-я Залповая двухлетний Саша потянулся к чайнику. В нём оказался кипяток. Малыш, случайно перевернув сосуд, обварил себе руку.

Его доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней. Состояние малыша расценивается как средней тяжести.

- Для такого маленького ребёнка это очень серьезная травма, - добавил инсайдер.

Сейчас он находится в ожоговом отделении городской больницы № 20.

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