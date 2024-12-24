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Пожилая пара попала под колеса иномарки в Ростовской области

Пожилая пара попала под колеса иномарки в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП с участием пожилой пары. Авария случилась в Новочеркасске 23 декабря, около 18:00.

Пенсионеры переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Петрова. В этот момент 37-летний водитель автомобиля «Киа Сид» завершая поворот с улицы Трамвайной, не смог вовремя сбросить скорость и на полном ходу сбил пенсионеров. В результате удара пожилых людей отбросило в сторону.

Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Ростовской области, 64-летнему мужчине и его 61-летней жене была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия.
Фото: Rostov.ru
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