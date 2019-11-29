Пенсионерка-пешеход попала под колеса легковушки в Новочеркасске



В Новочеркасске пенсионерка-пешеход попала под колеса легкового авто. Авария случилась на улице Гагарина 29 ноября.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 32-летний мужчина на ВАЗ-2104 не притормозил вовремя и сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу. В результате пожилая горожанка получила травмы.



- 58-летняя женщина получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.