Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионерка-пешеход попала под колеса легковушки в Новочеркасске

Пенсионерка-пешеход попала под колеса легковушки в Новочеркасске
В Новочеркасске пенсионерка-пешеход попала под колеса легкового авто. Авария случилась на улице Гагарина 29 ноября.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 32-летний мужчина на ВАЗ-2104 не притормозил вовремя и сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу. В результате пожилая горожанка получила травмы.

- 58-летняя женщина получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве. - По факту случившегося проводится проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.