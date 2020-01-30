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Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Ростовской области

Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Ростовской области
В Ростовской области мужчина на иномарке сбил 83-летнюю женщину. ДТП случилось 1 февраля в Новочеркасске.

По предварительной информации, пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе проспекта Платовского, когда с улицы Михайловской выехал мужчина "Форд Фокусе". Водитель не успел притормозить и сбил пенсионерку.

- Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту случившегося проводится проверка.

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