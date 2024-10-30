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Пожар на складе с медикаментами полностью ликвидировали

Пожар на складе с медикаментами полностью ликвидировали
В Ростове склад с медикаментами полностью потушили. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пламя вспыхнуло 30 октября около 9:00. На третьем этаже склада из окон начал валить дым, и очевидцы вызвали пожарных. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Пожар получил ранг 1 БИС. Это означает, что к его ликвидации привлекли четыре пожарных расчета.

В 14:45 пожар был полностью ликвидирован. В тушении участвовали более 60 огнеборцев и 18 автоцистерн.

Пострадавших нет. 27 сотрудников самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей МЧС.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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