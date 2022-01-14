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Спустя семь часов полностью потушили пожар на складе в Ростове

Спустя семь часов полностью потушили пожар на складе в Ростове
Крупный пожар на складе в Ростове удалось полностью ликвидировать спустя семь часов. Пламя потушили к 11 часам 16 января на площади около 300 квадратных метров.

Склад с прикормкой для рыбы загорелся около 4:30. Пламя в считанные минуты охватило почти все здание, а ветер разнес едкий дым по району. Из-за угрозы распространения на другие постройки пожару присвоили второй ранг опасности. На месте ЧП работали 106 спасателей на 28 спецмашинах.

Около 6:30 пламя локализовали, а еще через час ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар удалось только через семь часов.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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