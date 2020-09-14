Потерял память: пропавший на Дону мужчина несколько месяцев жил у фермера
В Новочеркасске нашли живым пропавшего несколько месяцев назад 34-летнего мужчину. Ночью с 15 на 16 сентября Сергей Курносов самостоятельно вернулся домой.
Как сообщалось ранее, 9 июля мужчина находился дома у сестры на улице Фрунзе. Сергей вышел покурить около 23 часов и с тех пор пропал на два месяца. В поисках задействовали поисковые отряды и полицию.
Сергей вернулся домой сам и рассказал сестре, где он все это время был. Оказалось, что он потерял память. Мужчина побрел по улицам города. Потом трое суток ночевал в лесу. Остановившись в небольшом поселке под Шахтами, он попросился пожить у местного фермера. За ночлег и питание он пас у него коров. Когда к Сергею вернулась память, он вернулся домой.
Сейчас здоровью и жизни Сергея ничего не угрожает.