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Пропавшего на Дону 65-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего на Дону 65-летнего мужчину нашли живым
Живым нашли пропавшего в Ростовской области пенсионера. Об этом рассказали 25 сентября в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». Василий Внуковский пропал в Батайске двумя днями ранее, 23 сентября. Он вышел из дома и не вернулся обратно. Сообщалось, что 65-летний мужчина нуждается в помощи медиков.

Спустя пару дней Василия Леоновича нашли живым. Мужчина был недалеко от своей старой квартиры, и его заметила соседка. Женщина позвонила родственникам Внуковского и сообщила, где он находится.

Пенсионер вернулся домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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