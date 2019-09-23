Пропавшего на Дону 65-летнего мужчину нашли живым



Живым нашли пропавшего в Ростовской области пенсионера. Об этом рассказали 25 сентября в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». Василий Внуковский пропал в Батайске двумя днями ранее, 23 сентября. Он вышел из дома и не вернулся обратно. Сообщалось, что 65-летний мужчина нуждается в помощи медиков.



Спустя пару дней Василия Леоновича нашли живым. Мужчина был недалеко от своей старой квартиры, и его заметила соседка. Женщина позвонила родственникам Внуковского и сообщила, где он находится.



Пенсионер вернулся домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.