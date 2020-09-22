В Ростове после пожара в нежилой постройке нашли труп мужчины
В Ростове после пожара в неэксплуатируемом здании обнаружили тело мужчины. Происшествие случилось 23 сентября на улице 3-я Линия, 1А.
Около 19 часов загорелся участок здания площадью восемь квадратных метров. Чтобы потушить огонь, на место выехали 10 спасателей и четыре машины.
После тушения пожарные обнаружили труп мужчины.
- Личность погибшего устанавливается. Предварительная причина смерти - неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.