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В Ростове после пожара в нежилой постройке нашли труп мужчины

В Ростове после пожара в нежилой постройке нашли труп мужчины
В Ростове после пожара в неэксплуатируемом здании обнаружили тело мужчины. Происшествие случилось 23 сентября на улице 3-я Линия, 1А.

Около 19 часов загорелся участок здания площадью восемь квадратных метров. Чтобы потушить огонь, на место выехали 10 спасателей и четыре машины.

После тушения пожарные обнаружили труп мужчины.

- Личность погибшего устанавливается. Предварительная причина смерти - неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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