После обстрела территории Ростовской области возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области. Об этом сообщается на сайте российского Следкома.По данным следствия, в пять часов утра 19 февраля неизвестные со стороны Украины обстреляли приграничную территорию Тарасовского района. Из реактивной системы залпового огня они выпустили по меньшей мере два снаряда, которые упали в 300 метрах от станицы Митякинской. Боеприпасы не сдетонировали, и никто не пострадал. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство общеопасным способом. Сейчас устанавливают лиц, которые причастны к обстрелам.Массовая эвакуация жителей Донбасса началась после официального заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик о напряженной боевой обстановке. Сейчас на Дону уже находятся около 70 тысяч беженцев. Из-за наплыва эвакуированных в Ростовской области ввели режим ЧС.