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После обстрела территории Ростовской области возбуждено уголовное дело

После обстрела территории Ростовской области возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области. Об этом сообщается на сайте российского Следкома.

По данным следствия, в пять часов утра 19 февраля неизвестные со стороны Украины обстреляли приграничную территорию Тарасовского района. Из реактивной системы залпового огня они выпустили по меньшей мере два снаряда, которые упали в 300 метрах от станицы Митякинской. Боеприпасы не сдетонировали, и никто не пострадал. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство общеопасным способом. Сейчас устанавливают лиц, которые причастны к обстрелам.

Массовая эвакуация жителей Донбасса началась после официального заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик о напряженной боевой обстановке. Сейчас на Дону уже находятся около 70 тысяч беженцев. Из-за наплыва эвакуированных в Ростовской области ввели режим ЧС.
Фото: new-moscow-24.ru
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