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С 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса

С 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении с 10 утра 19 февраля режима чрезвычайной ситуации на территории донского региона. На решение повлияла эвакуация жителей Донбасса. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.

Врио главы МЧС Александр Чуприян поддержал решение Василия Голубева. Эта мера необходима, поскольку ситуация с беженцами из Украины может выйти из-под контроля. Силовые структуры и экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Они будут круглосуточно дежурить у контрольно-пропускных пунктов, обеспечивая безопасность для эвакуированных.

Напомним, массовая паника на территориях ДНР и ЛНР началась после официальных выступлений глав самопровозглашенных республик о начале эвакуации. К настоящему времени на территории Ростовской области уже находятся более трех тысяч беженцев. Их размещают во временных пунктах.
Фото: donday.ru
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